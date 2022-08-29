Фестиваль «Я, мы, тигр» в честь международного форума проведут во Владивостоке 4 сентября

Праздник приурочен к началу учебного года. Фото: мэрия Владивостока

Грандиозный фестиваль «Я, мы, тигр» прогудит во Владивостоке в честь начала учебного года и международного форума по сохранению популяции амурского тигра. В городе организуют несколько развлекательных площадок в оживленных местах: на Корабельной набережной, в Адмиральском сквере, на центральной площади. В конце фестиваля вечером выступит Клава Кока – приглашенная звезда. Программу огласили в мэрии Владивостока.

– Уверен, что активности, которые пройдут в день фестиваля, оставят много приятных впечатлений на весь предстоящий учебный год, – прокомментировал первый заместитель главы Владивостока Сергей Дмитриенко.

Фестиваль, приуроченный к Тигриному саммиту, пройдет 4 сентября. Как уточнял ранее мэр Владивостока Константин Шестаков, именно Клаву Коку хотела видеть молодая аудитория, поэтому ее пригласили стать хедлайнером вечернего концерта. Перед этим в течение дня выступят местные творческие коллективы, дальневосточные музыкальные группы. Концерт завершат праздничным фейерверком.

Помимо живых исполнений, для ребятни обустроят фуд-корт, видео-будку поздравления, площадки для лекций и бассейн с роботами. Художники Владивостока будут расписывать тельняшки, а все желающие украсить себя традиционным для города «тигриным гримом». Как ранее писала «Комсомольская правда – Владивосток», на площадке «Семь сопок» напротив кинотеатра «Океан» обустроят скейт-парк. А на Корабельной набережной проведут Тигриный забег для ребят от 6 до 7 лет. Заявки подаются по ссылке (до 2 сентября включительно).

Напомним, панельные обсуждения судьбы тигров на Дальнем Востоке проведут впервые за 12 лет. Специалисты подвели итоги многолетней работы по сохранению популяции. Официально численность тигра оценивается в более чем 4000 тысячи особей, но эти данные привели несколько лет назад. К обсуждению подключатся многие страны-участники.

Поясним, что фестиваль «Я, мы, тигр» не стоит путать с Днем Тигра. Его традиционно проведут в конце сентября. Подробности в мэрии приведут позже.

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