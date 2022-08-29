Пенсионеров Приморья приглашают принять участие в полезном проекте «Фитнес для мозга»

Более 100 пенсионеров приняли участие в этом интересном проекте. Фото: Приморский центр соцобслуживания населения

Этим летом, начиная с 29 июня для пенсионеров Приморского края в рамках программы «Активное долголетие» запустили проект «Фитнес для мозга». Это ряд мероприятий, на которых специалисты и психологи Приморского центра социального обслуживания населения проводят интересные занятия для старшего поколения.

На сегодняшний день провели девять занятий, в которых поучаствовали 124 человека. Для всех участников разработали систему уникальных упражнений. Они помогают сохранить и поддержать физическую и умственную активность, а также укрепить память и интеллект, улучшить речь и координацию, развить воображение.

Специалисты объясняют, что занятия по программе «Фитнес для мозга» помогут значительно улучшить связь ум-тело, оптимизировать мозговую деятельность через подобранные особым образом физические движения. Ведь зачастую с возрастными изменениями в организме, наследственными болезнями или изменением стиля жизни происходит ухудшение когнитивных функций. Такие нарушения работы мозга, двигательной системы ведут к развитию деменции, и задуматься об этом стоит не только в преклонном возрасте.

На занятиях делают упор на мелкую моторику, тренировку памяти и координацию движений. Более того на встречах работают по методу, который также помогает прийти к взаимопониманию, повысить самооценку и снять эмоциональное и мышечное напряжение.

Поучаствовать в проекте могут жители приморья от 55 лет, однако получить информацию по профилактике когнитивных нарушений будет полезно в любом возрасте. Стать участником проекта «Фитнес для мозга» просто – достаточно позвонить в Центр активного долголетия по номеру: 8 (423) 264-87-49 и записаться – специалисты сообщат подробную информацию, место и время ближайшего занятия. О ближайших мероприятиях также можно узнать на сайте primdolgoletie.ru. Все мероприятия проводят в рамках государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморья» на 2020-2027 годы

Напомним, что каждую среду на открытой площадке возле Краевого дома молодежи во Владивостоке проходят «Летние вечера 50+». Делать особый упор на название не стоит, возрастных ограничений нет, поэтому пенсионеры приходят на танцы с друзьями. Детьми и внуками. Кстати, любопытная деталь, изначально программа называлась «Летние вечера 55+», потом планку снизили. Но, как уже оговаривалось, здесь рады абсолютно всем.

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