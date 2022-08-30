Стол хирурга, сломанные ребра: в Приморье спасают женщину, попавшую под поезд из-за выпивки

Иллюстрация из архива. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Приморье несколько чрезвычайных происшествий на железной дороге произошли в минувшее воскресенье, сообщили в Дальневосточной транспортной полиции. Подробности – в материале dv.kp.ru.

Трагедии удалось избежать на станции Смоляниново. Две пьяные женщины прогуливались вдоль железнодорожных путей, машинист экстренно затормозил. Дамы перепугались и скрылись.

А вот гораздо более печальная история развернулась в тот же вечер у станции Угловая. Звуковой сигнал, экстренное торможение – машинист сделал все по правилам и даже больше. Но несчастье нельзя было предотвратить. Нетрезвая женщина по какой-то причине шла вдоль железной дороги, дистанцию не соблюдала.

Сейчас она под присмотром медиков. Врачи борются за жизнь. У пострадавшей переломы ребер, рук, внутреннее кровотечение. За ее здоровьем наблюдают в реанимации, многочисленные операции позади.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, сколько детей умерли за полгода на железной дороге Дальнего Востока. Редакция и УТ МВД России по ДФО настоятельно просят жителей быть внимательнее на путях и соблюдать предельную осторожность.

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