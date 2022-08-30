Очереди в H&M. Фото: Telegram-канал dpscontrol125_rus

Во Владивостоке уже второй филиал H&M открылся, чтобы распродать остатки товаров. Магазины не работали с апреля: закрылись в качестве санкционной меры по всей России. У входа в филиал толпы, сообщили очевидцы в социальных сетях. Информацию подтверждают многочисленные кадры с места.

Очередь на кассу растянулась метров на 50. В минувшее воскресенье, 28 августа, во Владивостоке филиал шведского ритейлера открылся в ТРК «Седанка Сити», людей было поменьше. Оба раза руководство магазинов не стало оповещать жителей, однако ажиотаж все равно сохранился.

Напомним, точки H&M во Владивостоке, как и во всей России, должны были открыться 1 августа, но этого не произошло. Мировая розница закрыла местные филиалы 2 марта 2022 года. К слову, местный адвокат Дмитрий Качан не оставляет попыток засудить ритейлера за нарушение прав потребителя.

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