13 человек сами выбрались из горящей гостиницы во Владивостоке

Тематическая иллюстрация. Фото: Иван МАКЕЕВ

Неэксплуатируемая гостиница на Калинина во Владивостоке загорелась минувшим днем, 29 августа. Сообщение о пожаре поступило в 15:19, обошлось без жертв. Люди выбрались сами, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Приморского края.

Как стало известно dv.kp.ru, двухэтажное здание в районе Чуркина было сильно задымлено. В одном из номеров горела мебель. Внутри находились 13 человек: неизвестно, были ли это рабочие или персонал. Жители эвакуировались самостоятельно.

Пожарные прибыли уже через шесть минут. В результате выгорела площадь в 10 квадратных метров, а причиной возгорания оказалась неисправная электропроводка.

– Всего в тушении было задействовано 4 единицы пожарной техники и 12 человек личного состава, – сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о трагическом пожаре в Кировском районе Приморья. Огонь унес 3 жизни.

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