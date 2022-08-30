Участников ждут разнообразные испытания. Фото: Администрация Владивостока

Школьники Владивостока смогут пройти полосу препятствий в воскресенье, 4 сентября. Как рассказали в мэрии, акция состоится на Корабельной набережной в честь дня фестиваля «Я, мы, тигр». Победителей ждут призы.

Как рассказали в управлении физической культуры и спорта администрации Владивостока, в соревнованиях могут принять участие школьник 7-9 классов. Им предстоит объединиться в команды по 10 человек на школу. Из важных условий – в отряде должен включать в себя не меньше трех девочек. За каждой группой должен быть закреплен ответственный представитель от учебной организации и собственный тренер. В том дети могут состязаться только с согласия родителей, иметь с собой медицинский полис и форму – спортивную обувь и одежду.

На дистанции в один километр участников ждут разнообразные испытания. Среди этапов эстафета ГТО (всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»), гимнастические брусья, куб-паутина, большая стена, которую предстоит преодолеть, а также метание в цель, переноска грузов и другие упражнения.

Попробовать свои силы можно с 13 до 18 часов – все это время площадка с полосой будет открыта. Церемония награждения начнется в 18:30 на площадке забега. Победители, занявшие первые три призовых места, получат специальные памятные призы и дипломы, как и капитаны команд и школы, которые они представляют. Остальные «игроки» получат приятные бонусы – сувениры.

По поводу того, как попасть на мероприятие в качестве участника, можно узнать в своем образовательном учреждении.

Отметим, что 4 сентября во Владивостоке в 11:00 стартует Тигриный забег на дистанцию 500 метров. Для активностей в спортивном событии приглашаются самые маленькие – ребята 6-7 лет. Для них подготовили медали и сладкие подарки. Запуск состоится в 11:00 от подводной лодки С-56.

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