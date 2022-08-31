Появились кадры смертельного ДТП, в котором минивэн сбил пешехода во Владивостоке

Водитель Toyota Noah не успел затормозить. Фото: принтскрин видео, Telegram-канал autogarant_vl.

В сети появились кадры смертельного ДТП, которое произошло во Владивостоке на проспекте Красного знамени.

Ужасающее видео попало в объектив камеры видеорегистратора, после чего его опубликовали в социальных сетях. На ролике женщина хочет перебежать оживленную трассу не по «зебре», но ее сбивает автомобиль, водитель которого не успел вовремя затормозить. Из-за мощного удара о Toyota Noah жительницу Владивостока отбросило в сторону.

Очевидцы вызвали скорую помощь, но женщина скончалась от полученных травм в машине бригады.

Напомним, что на днях из-за аварии едва не погибла пенсионерка, женщину госпитализировали. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить, кто виновник этого ДТП. Также «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в Уссурийске неизвестные обстреляли автомобиль с пятью пассажирами в салоне.

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