Ограбление века в столице Приморья попало на камеры видеонаблюдения

Произошло все на набережной Спортивной гавани. Фото: принтскрин видео, Telegram-канал svodka25.

Средь бела дня на набережной Спортивной гавани в приморской столице произошло ограбление. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Случилось все в четверг, 31 августа. По оживленной улице прогуливаются отдыхающие, и можно заметить, как один из приморцев останавливается, о чем-то задумывается и подходит к общепиту. Казалось бы, ничего необычного, человек просто захотел поесть. Но когда он начинает подозрительно оглядываться, становится ясно, что он пришел не в роли клиента.

Убедившись, что его не видят ни другие отдыхающие, ни продавцы, мужчина забирает купюру из баночки для чаевых и убегает. Вот только он не учел, что его поступок запечатлели камеры видеонаблюдения.

Напомним, что в августе студент обманул сотрудников Wildberries и забрал с собой чужие вещи стоимостью в 60 тысяч рублей. Позже приморец признался, что уже успел продать часть вещей. Подробности этой истории вы можете узнать в нашем материале.

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