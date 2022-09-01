Пассажир рейса Камчатка-Владивосток поддался вредной привычке и влетел на штраф

Еще один нарушитель летел из Южно-Сахалинска в Москву. Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

За курение в самолете двум жителям Дальнего Востока грозит штраф. Один из пассажиров летел из Москвы в Южно-Сахалинск, а второй – из Петропавловска-Камчатского во Владивосток.

Как рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО, пассажиров разных рейсов объединила общая вредная привычка – курение. Чтобы осуществить свои темные делишки, нарушители отправились в туалет самолета. Но судя по всему в помещении сработали датчики задымленности.

В аэропортах пассажиров встретили сотрудники транспортной полиции и доставили в дежурную часть, где на них составили административные протоколы по статье 6.24 КоАП РФ. Теперь им грозит штраф в размере до 1500 или 3000 рублей.

Подобные нарушения не первых раз происходят на борту самолета. Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала сразу о трех нарушениях. Некоторые знали, что в туалете находятся датчики задымленности, но все-равно решили испытать судьбу, надеясь, что техника не сработает.

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