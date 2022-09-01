На фестивале «Я, мы, тигр» приморцам расскажут о встречах первых жителей Владивостока с амурским хищником

Мероприятие пройдет в Приморском краевом отделении Русского географического общества.

Во Владивостоке 4 сентября в рамках фестиваля «Я, мы, тигр» пройдет серия лекций про хозяина приморской тайги. Мероприятие начнется в 12:00 и продлится до 16:00 в Приморском краевом отделении Русского географического общества по адресу Петра Великого, 4.

Как поделились в пресс-службе администрации Владивостока, в 12:00 начнется лекция «Хозяин тайги». Специалисты РГО расскажут гостям о жизни амурского тигра в природе, но больший акцент спикеры сделают на сохранение популяции полосатого хищника на территории Приморья. Также зрители больше узнают о повадках и привычках этого зверя.

В 13:00 во время лекции «Доктор Юдин и его тигры» приморцам расскажут историю Виктора Юдина, у которого в поселке Гайворон жила полосатая семья. Гости познакомятся с организацией пространства для тигров, о том, как проходила работа по его охране и популяризации на научной станции Биолого-почвенного института ДВО РАН.

В 14:00 пройдет лекция «Тигриные истории Владивостока». Приморцам расскажут о том, как первые жители краевой столицы встретили полосатых хищников, в каких исторических местах города их встречали и чем же завершилось общение этих диких кошек и людей.

Лекция «Встречи с тигром глазами писателей и путешественников» начнется в 16:00. В этом блоке гостям расскажут о том, как Владимир Арсеньев столкнулся с редким зверем.

Во время праздника, 4 сентября, в холле правительства Приморья на Светланской, 22, с 12:15 до 20:00 будет работать лекторий, где юные жители и гости Владивостока смогут поучаствовать в интеллектуальной битве «Квиз, плиз, Владивосток», в различных мастер-классах, а также пообщаться с главой города Константином Шестаковым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

С 4 сентября для жителей и гостей Владивостока заработает новый скейт-парк

Площадка для любителей экстрима станет одной из самых больших в ДФО (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.