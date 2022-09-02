Во Владивостоке ребенок, только что пошедший в первый класс, выпал из окна на седьмом этаже

Дом, где живет семья мальчика. Фото: Vl.ru.

Минувшим вечером, 1 сентября, во Владивостоке произошла трагедия. Из окна жилого дома на Нейбута выпал мальчик. Как рассказали на сайте Vl.ru, врачи скорой помощи приехали быстро, но спасти мальчика не удалось.

Ребенок вместе с родителями и братом жил на седьмом этаже, в день трагедии он пошел в первый класс. 1 сентября кроме мальчика в квартире никого не было. Папа ушел на работу, а мама – по делам. Как именно все произошло, неизвестно. Скорее всего, школьник решил выглянуть в окно, и его не выдержала москитная сетка.

В это время на детской площадке были родители со своими чадами, которые и вызвали скорую помощь. Владивостокцы пытались понять, из какой именно квартиры упал ребенок, и найти его родителей.

Момент падения выдели все, кто был на улице. Фото: Vl.ru.

По словам представителей краевого министерства здравоохранения, врачи приехали быстро, но спасти ребенка не удалось. Мальчика пытались откачивать около 40 минут.

Известно, что следователи начали допрашивать родителей. По словам соседей, семья ребенка хорошая и благополучная.

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По предварительным данным, мама мальчика в это время была на кухне (подробнее...)

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