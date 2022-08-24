Следственный комитет Приморья начал проверку после падения трехлетнего ребенка с балкона

Ребенка с травмами увезли в больницу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следственный комитет Приморья проводит доследственную проверку из-за падения трехлетнего ребенка. Малыш выпал с балкона квартиры, которая находится на четвертом этаже.

После случившегося следователи приехали на Космонавтов, 3, откуда выпал ребенок. По предварительной информации, юный житель Владивостока находился в комнате вместе с братом, а их мама в это время готовила завтрак. Из-за падения малыш ушиб тело и голову, его госпитализировали.

Напомним, что произошло все во вторник, 23 августа. О случившемся рассказали очевидцы в социальных сетях. К дому кроме сотрудников полиции приехали инспекторы по делам несовершеннолетних. Позже появилась информация о том, что родителей ребенка привлекут к административной ответственности.

Недавно в социальных сетях появилось видео, на котором мальчик стоял на подоконнике у открытого окна. К счастью, его заметили соседи и пригрозили полицией.

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