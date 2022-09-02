Спустя сутки в Приморье нашли утонувшего мужчину

Тело погибшего передали полиции.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Еще одна трагедия на воде произошла в Приморье. В конце августа течение унесло мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе краевого министерства ГОЧС.
Как поделились представители ведомства, трагедия случилась 31 августа. Житель поселка Таежный Надежинского района преодолевал водную преграду в виде реки Левая Голубица. Добраться до другого берега мужчине не удалось, его унесло течением.
Утром 1 сентября группа из пяти спасателей отправила на поиски жителя. Тело мужчины обнаружили в этот же день и передали полиции.
Специалисты просят приморцев быть осторожными на водных объектах и соблюдать правила безопасности во время купания. Хоть осенний сезон только начался, низкие температуры, частые и сильные дожди, буйные течения могут стать причиной новых трагедий.
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