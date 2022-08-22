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Владивосток22 августа 2022 5:13

Три трагедии на море произошли во Владивостоке за минувшие выходные

Спасатели просят людей быть осторожными во время отдыха
Павел САХАРОВСКИЙ
Личность одного мужчины установить не удалось.

Личность одного мужчины установить не удалось.

Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие выходные, 20 и 21 августа, во Владивостоке произошло несколько трагедий связанных с купанием в море. Как поделились в пресс-службе министерства ГОЧС, за два в краевой столице утонули три человека.

Об утонувших рассказали приморцы в социальных сетях. Первая трагедия произошла 20 августа в районе базы отдыха «Дубки». В море утонул мужчина 1963 года рождения. Его вытащили на берег, но было поздно.

В воскресенье, 21 августа, другой приморец утонул в районе станции Чайка. Его личность установить не удалось, предположительно, он был бездомным, тело передали полиции. В этот же день произошла еще одна трагедия. В районе бухты Патрокл погиб мужчина 1954 года рождения.

– Лето подходит к концу, но многие граждане желают продолжить купания и осенью, однако им стоит быть более внимательными, отдыхая на воде, начинать следить за понижением температуры воды, чтобы вовремя закрыть для себя купальный сезон и исключить появления новых трагедий, – прокомментировали в пресс-службе министерства.

Напомним, что часто смерти в море случаются из-за отбойных течений. Ранее dv.kp.ru писал о том, что это за природное явление, как его распознать и как себя спасти. Также нельзя забывать, что Роспотребнадзор опубликовал список пляжей, в которых не рекомендуется купаться.

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