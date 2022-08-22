Три трагедии на море произошли во Владивостоке за минувшие выходные

Личность одного мужчины установить не удалось. Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие выходные, 20 и 21 августа, во Владивостоке произошло несколько трагедий связанных с купанием в море. Как поделились в пресс-службе министерства ГОЧС, за два в краевой столице утонули три человека.

Об утонувших рассказали приморцы в социальных сетях. Первая трагедия произошла 20 августа в районе базы отдыха «Дубки». В море утонул мужчина 1963 года рождения. Его вытащили на берег, но было поздно.

В воскресенье, 21 августа, другой приморец утонул в районе станции Чайка. Его личность установить не удалось, предположительно, он был бездомным, тело передали полиции. В этот же день произошла еще одна трагедия. В районе бухты Патрокл погиб мужчина 1954 года рождения.

– Лето подходит к концу, но многие граждане желают продолжить купания и осенью, однако им стоит быть более внимательными, отдыхая на воде, начинать следить за понижением температуры воды, чтобы вовремя закрыть для себя купальный сезон и исключить появления новых трагедий, – прокомментировали в пресс-службе министерства.

Напомним, что часто смерти в море случаются из-за отбойных течений. Ранее dv.kp.ru писал о том, что это за природное явление, как его распознать и как себя спасти. Также нельзя забывать, что Роспотребнадзор опубликовал список пляжей, в которых не рекомендуется купаться.

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