В последний день Восточного экономического форума стартует конкурс для любителей путешествовать

В рамках конкурса необходимо снять видео о путешествии по Дальнему Востоку. Фото: предоставлено Оксаной Савенко.

Для творческих людей и любителей путешествий полпред президента ДФО Юрий Трутнев. организовывает конкурс. Мероприятие продлится целый год, поэтому у жителей Приморья и других уголков нашей страны будет много времени на то, чтобы рассказать и показать, чем их поразил Дальний Восток.

Как рассказал Юрий Трутнев в эфире радио «Комсомольская правда», старт конкурсу «Дальний Восток – земля приключений» будет дан в последний день Восточного экономического форума, то есть 8 сентября. Участником может стать каждый житель России в возрасте от 10 лет.

Каковы же условия? Сначала необходимо зарегистрироваться на сайте путешественникдв.рф, приехать на Дальний Восток и снять десятиминутный ролик о своем увлекательном путешествии.

Конкурс продлится целый год и закончится в сентябре 2023 года. По словам полпреда, это сделали специально, чтобы участники могли охватить все времена года.

Победителей выберут в следующих номинациях: «Пешее путешествие» (пеший поход по дикой природе), «Водное путешествие» (сплав по реве, морское путешествие), «Зимнее путешествие» (лыжных поход, путешествие на собачьих упряжках).

Главный приз – три миллиона рублей, а другие три победителя получат по миллиону рублей.

Конкурс проходит в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы.

Напомним, что на развитие приморской инфраструктуры туризма край получит 190 миллионов рублей.

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