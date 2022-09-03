«Трусил гениталиями»: в Приморье мужчина попросил детей снять неприличное видео

Мужчина завел двух школьниц в подъезд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Местный житель Владивостока распространил по социальным сетям видеоролик, на котором видно, как некая подозрительная личность ходить вдоль да около возле дома, напротив которого расположена детская площадка. Светит солнце, дети то и дело забегают домой, кто за водой, кто по просьбе родителей. И вот у двери оказались две девочки. Очевидец сообщает, что мужчина завел малышек в подъезд и попросил снять видеоролик отвратительного характера.

– Он сказал девочкам снять видео, на котором он «трусил своими гениталиями». Случай произошел на Каплунова,23. Сначала этот персонаж просто ходил и выслеживал детей, и вот ему на глаза попались второклассницы, – делится мужчина, который распространил видео.

Корреспондент «Комсомольской правды - Владивосток» выяснил, что полиция уже ведет проверку по этому инциденту. Пока что в пресс-службе МВД по Приморскому краю не могут сообщить других подробностей. На данный момент остается открытым вопрос, а как же автор ролика узнал о том, что случилось с девочками? Возможно дверь была приоткрыта, или они сами ему все рассказали и мужчина выгнал извращенца? Полиция сообщит все детали этой ситуации позже.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как во Владивостоке у гостинок по адресу проспект Красного Знамени, 133, мужчина схватил ребенка в подъезде и потащил за собой, похититель был не один, с ним был напарник. Мальчик закричал, к счастью, мимо проходил парень, который вырвал его из рук злоумышленника. Местные жители быстро нашли негодяя и устроили самосуд.

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