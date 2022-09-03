Тигр из металлолома предстанет перед приморцами в окружении пламени

На железного зверя приморцы смогут посмотреть 6 сентября. Фото: vlc.ru

Тот самый тигр с глазами из ложек в торжественной обстановке 6 сентября в 19:30 предстанет перед гостями и жителями города. Металлическая скульптура краснокнижного хищника украсит одно из излюбленных мест горожан и туристов – набережную Спортивной гавани. Участников и гостей мероприятия ждет красочное огненное шоу.

Металлолом, из которого сделали арт-объект, достали со дна Амурского залива. По замыслу организаторов, скульптура должна не только радовать людей, но и напоминать о том, как важно сохранять чистоту нашего моря.

Главным художником проекта стал Данила Пилит из Архангельска, автор множества арт-объектов, установленных в европейской части России. На изготовление фигуры уссурийского тигра специалистам по работе с металлом потребовалось два месяца.

Кстати, можно не беспокоиться о том, что какие-нибудь вандалы захотят взобраться на скульптуру, ведь если такая идея придет людям в голову, то с наибольшей вероятностью они порвут одежду.

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