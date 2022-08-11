Глаза из ложек, зрачки из подшипников: как в столице Приморья создается металлический редкий хищник

Пока что у тигра готов только каркас. Фото: Александр ХИТРОВ

Скоро набережную Спортивной гавани во Владивостоке украсит необычная скульптура. Здесь поселится тигр, сделанный из металла, поднятого со дна Амурского залива. И пока новый арт-объект находится на стадии разработки, «Комсомольская правда – Владивосток» побывала в закулисье творческого процесса.

Данила Пилит за работой. Фото: Александр ХИТРОВ

Создание скульптуры приурочено к экологической акции «Человек. Море. Тигр», в рамках которой водолазы собирали подводный металл в районе набережной на Татарской, имени Владимира Арсеньева и Спортивной гавани. В акватории последнего места ныряльщики нашли на дне шины и пластик, металлические балки, остатки пирса бывшего дельфинария и затонувший около восьми лет назад автомобиль.

Будущий вид готового тигра. Фото: Александр ХИТРОВ

Но вернемся к самой скульптуре. На сегодняшний день готов только каркас металлического тигра, полностью его завершат только в сентябре. Но уже сейчас можно рассмотреть морду хищника и изучить детали, из которых она сделана. В качестве глаз главный художник Данила Пилит использовал дальзаводские ложки, а зрачки смастерил из автомобильных подшипников. Вес скульптуры достигнет около 700-1000 килограммов.

Данила Пилит со своим творением. Фото: Александр ХИТРОВ

Завершенного металлического тигра установят на набережной Спортивной гавани. Опрос устраивала администрация приморской столицы вместе с Владивостокским морским торговым портом, и большинство жителей города выбрали именно эту территорию.

Морда тигра вблизи. Фото: Александр ХИТРОВ

И еще ближе. Фото: Александр ХИТРОВ

Кстати, можно не беспокоиться о том, что какие-нибудь вандалы захотят взобраться на скульптуру, ведь если такая идея придет людям в голову, то с наибольшей вероятностью они порвут одежду.

В мастерской художника можно найти другие интересные скульптуры. Фото: Александр ХИТРОВ

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