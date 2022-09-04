Тематическая иллюстрация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Супертайфун HINNAMNOR точно ударит по погоде в Приморье, сообщают специалисты Примгидромета. Наибольшее влияние он окажет на южную и восточную части края 6 и 7 сентября, когда в регионе будет проходить Восточный экономический форум. В этих районах выпадет 100-150% месячной нормы осадков.

По данным синоптиков, дождь накроет Владивосток ночью 5 сентября и временами дойдет до сильного. Уже днем 6 сентября и в первой половине ночи 7 числа погоду ухудшит ветер, скорость которого достигнет 18-23 метров в секунду. Взбушуется море – волны в Амурском заливе поднимутся до четырех-пяти метров, в открытой части – до шести-семи. В прибрежной зоне вода поднимется до критических значений, не исключено подтопление пляжей.

Почти весь Приморский края 5 сентября охватит непогода: сильные и очень дожди. 6 сентября до утра 7 числа также выпадет много осадков – от 50 до 110 миллиметров. 7 сентября в Находкинском ГО, Шкотовском, Партизанском, Лазовском, Ольгинском, Дальнегорском, Кавалеровском, Тернейском районах выпадет 100- 150% нормы – 120-200 миллиметров осадков. В этот же день ветер усилится до 15-20 метров в секунду, на побережье порывы достигнут 23-28 метров в секунду, на мысах возможны ураганы со скоростью 35 метров в секунду.

На реках Приморья могут сформироваться дождевые паводки (до двух метров), особенно на южных и восточных направлениях. На малых реках бассейна Японского моря прогнозируются подъёмы до трех метров. Больше всего тайфун угрожает Лазовскому, Ольгинскому, Кавалеровскому, Дальнегорскому, Хасанскому, Октябрьскому, Уссурийскому, Михайловскому, Шкотовскому, Партизанскому, Чугуевскому районам и округам.

Напомним, ранее dv.kp.ru писал, в крае объявлено штормовое предупреждение.

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