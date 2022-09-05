Из-за тайфуна в школах во Владивостоке разрешили свободное посещение

На время непогоды в мэрии рекомендуют отказаться от дальних поездок. Фото: Алексей ФОКИН

Администрация Владивостока объявила о свободном посещении школ из-за непогоды. Отсутствие на занятиях с 5 по 7 сентября не будет считаться прогулом.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, свободное посещение ввели не только в общеобразовательные учреждения, но и в детских садах.

На время непогоды также стоит воздержаться от дальних поездок, не отдыхать на пляжах, не парковать автомобили рядом с деревьями и неустойчивыми конструкциями, а также в низменных участках.

Общее количество осадков в приморской столице может достигнуть 120 миллиметров, также ожидает ветер, порывы которого достигнут до 25 метров в секунду.

Из-за непогоды возможно подтопление низменных участков дорог, уровень моря в порту может подняться до критических значений, а в бухте ожидается сильный накат и подтопление пляжей.

В понедельник, 5 сентября, в Приморье ожидаются сильные и очень сильные дожди, а с 6 по 7 число выпадет от 50 до 110 миллиметров осадков.

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