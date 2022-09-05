Власти Приморья огласили дороги, на которых завершают ямочный ремонт

Ямочный ремонт подходит к концу. Фото: пресс-служба краевого правительства

Гнев автолюбителей Приморья может скоро сойти на нет. Дорожные службы завершают основные контракты по ямочному ремонту. В региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства напомнили, что за содержание дорог отвечает краевое АО «Примавтодор».

К примеру, филиал «Никольский» устраняет ямы на автомобильной дороге Осиновка – Рудная пристань. Рабочие «Хасановского» ликвидируют колейность на дороге Раздольное – Хасан. В порядок приводят и пешеходные переходы на автодороге Осиновка – Рудная Пристань – Соколовка, а на участке Новомихайловка – Чугуевка – Лазо – Цветкова ремонтируют лотки водоотводных труд и устанавливают новые сигнальные столбики.

На дороге Терней – Рудная Пристань ведется планирование проезжей части, на 10-13 километрах дорожники ремонтируют покрытие. Для улучшения видимости между Артемом и Находкой уже обрезали деревья и кустарники.

Всего дорожные работы ведутся почти на 40 участках трасс по всему региону. К слову, недавно «Комсомольская правда – Владивосток» подробно писала о пласте работ главного по дорогам. Читайте интервью с директором АО «Примавтодор» в отдельном материале.

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