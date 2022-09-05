Виновник ночной аварии в центре Владивостока решил сбежать

Авария произошла минувшей ночью. Фото: принтскрин видео.

Минувшей ночью в центре Владивостока произошло ДТП с участием двух автомобилей Toyota Prius. По словам очевидцев, виновник решил скрыться с места аварии.

Как рассказали приморцы в социальных сетях, случилось все в районе Светланской, 61. Toyota Prius ехала прямо, другая машина этой же марки в это время повернула в левую сторону, из-за чего автомобили столкнулись. У одной Toyota серьезно повредилась передняя часть, второй повезло чуть больше.

По словам очевидцев, виновник аварии, а также его пассажиры решили покинуть место аварии.

Напомним, что в воскресенье, 4 сентября, в районе Океанского проспекта, 83, перевернулся автомобиль Toyota Crown. Из-за ДТП на дороге образовались пробки. Приморцы высказывали разные версии того, что же на самом деле произошло на дороге. Подробности можно узнать в нашем материале.

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