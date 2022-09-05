Владивосток претендует на звание «Молодежная столица России»

Прием заявок на конкурс продлится до 11 сентября. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Владивосток стал первым городом страны, который будет претендовать на звание «Молодежная столица России» в 2023 году. Сейчас специалисты городской администрации готовят необходимые документы. Жители города могут принять участие в конкурсе по созданию символа «Молодежной столицы». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Для участия в конкурсе приморцы должны рассказать о себе, рассказать, что означает придуманный символ, и прислать его графическое изображение. Специалисты городского управления по делам молодежи отметили, что принимаются работы не только от одного участники, но и от целой команды.

Прием заявок продлится до 11 сентября, отправить их необходимо на электронную почту udm@vlc.ru.

После того, как авторы пришлют своим символы для конкурса, пройдет первый этап отбора, где специалисты выберут лучшие изображения. Следующая ступень – открытое голосование. С 12 по 14 сентября приморцы смогут выбрать понравившийся им рисунок. Работы появятся на странице управления по делам молодежи администрации приморской столицы в Телеграме.

Как отметили в пресс-службе мэрии, если Владивосток завоюет титул «Молодежная столица», победивший символ будет представлять город в течение всего 2023 года.

Напомним, что владивостокцы могут повлиять на благоустройство Снеговой Пади. Специалисты дирекции общественных пространств в 2023 году возьмутся за наведение порядка в местном парке. Опрос продлится до 30 сентября на сайте. А 10 сентября закончится анкетирование по обновлению территории озера на Сафонова.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.