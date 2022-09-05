Температура воздуха в крае 6 сентября поднимется до +22°C. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 5 сентября, дожди не принесли серьезных проблем жителям Приморья. Но уже следующим днем, 6 сентября, удар стихии обрушится на край.

Как рассказали синоптики портала «Примгидромет», в ночь на 6 сентября, в край ворвутся дожди, температура воздуха достигнет +8…+15°C. Днем интенсивность осадков увеличится, большое количество ожидается на востоке, столбики термометров покажут +16…+22°C.

В среду, 7 сентября, тайфун Hinnamnor продолжит влиять на погоду в Приморье. Ночь дожди сохранятся, на востоке ожидаются сильные осадки, постепенно они начнут прекращаться в западных и юго-западных районах. Температура воздуха останется на том же уровне, что и во вторник. Днем дожди останутся в северной половине края, в южной прекратятся совсем. Потеплеет до +20…+25°C, а на севере до +16…+19°C.

Во второй половине неделе тайфун переместится в Татарский пролив и перестанет влиять на погоду в крае. Ночь в континентальных районах похолодает до +5…+11°C, на побережье столбики термометров покажут до +12…+16°C. Днем воздух прогреется до +22…+29°C.

Во Владивостоке сила дождей будет зависеть от траектории тайфуна. Если тайфун пройдет рядом с приморской столицей, 6 сентября он принесет обильные дожди. Если же вихри пройдет ближе к Японским островам, ожидаются умеренные осадки. По информации синоптиков, оба варианта имеют одинаковую вероятно. Также во вторник температура воздуха в городе достигнет +15…+19°C. В ночь на среду, 7 число, осадки прекратятся, похолодает до +12…+15°C. Днем потеплеет до +21…+24°C.

В Приморье по-прежнему действует штормовое предупреждение. На побережье ожидается опасная высота волн до 4-5 метров, в портах уровень воды достигнет критических значений, в бухтах сильный накат и подтопление пляжей.

На реках подъем уровня воды составит 0,6-2 метра, на малых реках бассейна Японского моря до 3 метров. Существует угроза подтопления территорий ливневым и склоновым стоком, реки на юго-востоке и востоке побережья могут выйти из берегов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Из-за тайфуна в школах во Владивостоке разрешили свободное посещение

Дома могут остаться и воспитанники детских садов (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.