Нелегальным экспортерам кедра из Приморья будет грозить до семи лет уголовного срока

Корейский кедр и могильная сосна у мыса в Приморье. Архив КП. Фото: Руслан НОВИКОВ

Минприроды России планирует до конца года усилить контроль за оборотом кедрового ореха. В местах, где он растет, обитает краснокнижный амурский тигр. Богатый кедрово-широколиственный лес – залог хорошего тигриного самочувствия. Об этом на II Международном форуме по сохранению тигра сообщил глава Минприроды Александр Козлов.

«Тигриный вопрос» касается не только России, но и множества других стран. Форум в рамках ВЭФ 2022 посетили 11 стран, которые подвели итоги программы по восстановлению хищника и обсудили новые механизмы защиты популяции.

– По всему ареалу тигра усилили патрулирование лесов, в итоге кратно снизился незаконный оборот древесины. До конца года введем контроль и за оборотом кедрового ореха. Он будет включен в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, – сказал Козлов.

Именно на Дальнем Востоке обитает самая большая группировка вымирающих хищников. За 12 лет глобальной программы по восстановлению тигра удалось увеличить популяцию краснокнижных животных. Контроль за оборотом кедрового ореха – еще одна важная мера, которая должна защитить животных. Она позволит привлекать к уголовной ответственности тех, кто решится нелегально экспортировать орехи. Срок от трех до семи лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей должны отпугнуть желающих.

Напомним, что dv.kp освещал фестиваль «Я, мы, тигр», приуроченный к старту II Международного форума по сохранению тигра и VII Восточного экономического форума.

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