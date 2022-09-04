Фестиваль «Я, мы, тигр» с размахом проходит во Владивостоке

Центр Владивостока наполнен атмосферой праздника.
Фото: vlc.ru
В столице Приморья 4 сентября проходит большой фестиваль, приуроченный сразу к нескольким значимым событиям. Речь идет о начале учебного года, старте VII Восточного экономического форума и II Международном форуме по сохранению тигра. Гостей и жителей города ждет насыщенная концертно-развлекательная программа, которая продлится до вечера.
Мэр Владивостока Констан Шестаков открыл фестиваль и поприветствовал собравшихся, рассказав подробнее о мероприятии:
– Мы постарались сделать так, чтобы с этого года и впредь у нас был такой замечательный праздник. С АНО «Амурский тигр» мы объединили экологический форум и день знаний. Вас ждут киберигры, фудкорт, различные мастер-классы и локации, концерт и фейерверк. Ребята сами выбрали хэдлайнера вечерней концертной программы. Им станет Клава Кока. Целый день вас ждут увлекательные события. Ребята, стремитесь к новым вершинам, прославляйте любимый Владивосток, развивайтесь и найдите возможность, чтобы показать свои таланты и творчество. А мы сделаем все, чтобы поддержать вас.
Глава Владивостока поздравил собравшихся.
Фото: vlc.ru
Как ранее сообщал dv.kp.ru, на Корабельной набережной состоялся Тигриный забег, участие в котором приняли почти 2500 юных жителей края.Также в рамках фестиваля детства и юношества в центре дальневосточной столицы организованы мастер-классы, квесты, спортивные состязания. Локальные развлекательные площадки развернуты не только на главной площади, но и на Корабельной набережной, в Адмиральском сквере и возле музея Арсеньева на Светланской.
Вечером на площади пройдет концерт.
Фото: vlc.ru
В 18:00 начнется концерт. Свои хиты для зрителей исполнят группы Tesla, HeHeHe и Alana O. А в 21:00 на главную сцену выйдет популярная певица Клава Кока. Завершится праздник фейрверком, который запустят в 22:00.
Подробную программу можно посмотреть по ссылке.
Кстати, зрелищные мероприятия в этот день проходят не только на суше. 4 сентября стартовал Парад парусов России. Акваторию Амурского залива в преддверии ВЭФ украшают парусники «Надежда» и «Паллада», крейсерские яхты всех классов, а также регаты «Плату-25».
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