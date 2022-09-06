Во Владивостоке потеплеет до +18°C. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 6 сентября, тайфун Hinnamnor вызвал в Приморье сильные и очень сильные дожди. Ветер умеренный до сильного северо-восточных направлений, в некоторых районах сильный. Воздух в крае прогреется до +15…+22°C.

Во Владивостоке пасмурно, сильный дождь, который иногда будет усиливаться. Ветер северный умеренный, вечером порывы увеличат свою скорость. Столбики термометров в приморской столице поднимутся до +16…+18°C.

В Уссурийске пасмурно, сильные и очень сильные осадки. Ветер северный умеренный. Температура воздуха в городе поднимется до +16…+18°C.

В Находке пасмурно и дождливо, ветер умеренный северных направлений. Воздух в городе прогреется до +18…+20°C.

Напомним, что по информации приморских синоптиков, тайфун будет влиять на погоду в крае до следующего дня. В среду, 7 сентября, дожди сохранятся, на востоке усилятся, а в западных и юго-западных районах прекратятся. Днем дожди останутся только на севере, где потеплеет до +16…+19°C, на остальной территории Приморья столбики термометров поднимутся до +20…+25°C.

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