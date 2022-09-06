Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме

Видео встречи появилось в социальных сетях главы Приморья. Фото: принтскрин видео.

Президент России Владимир Путин прибыл в приморскую столицу. Видео со встречи появилось в Telegram-канале губернатора края Олега Кожемяко.

В аэропорту Владивостока президента встретили Олег Кожемяко и полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Напомним, что в столице Приморья глава государства проведет два насыщенных дня. Во вторник, 6 сентября, Владимир Путин узнает, как проводятся учения «Восток-2022». В этот же день президент страны проведет заседание президиума госсовета России, основная тема которого – развитие национальной инфраструктуры туризма в современных условиях.

На площадке «Улица Дальнего Востока» Владимир Владимирович ознакомится с интерактивной презентацией о развитии регионов ДВ, также пройдет встреча с модераторами ВЭФ-2022.

А в среду, 7 сентября, Владимир Путин выступит на пленарной сессии.

С полной программой Восточного экономического форума можно ознакомиться на сайте.

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