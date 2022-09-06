Буквально сносит: что происходит на дорогах Приморья в эти часы

Большой Камень. Фото: t.me/dpskontrol_125rus.

Непогода, ворвавшаяся в Приморье еще в воскресенье вечером, 4 сентября, продолжает бушевать. Многие районы края оказались затоплены, через дороги наблюдаются переливы рек, в некоторых местах трассу и проезд к населенным пунктам и вовсе смыло. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Так, по сообщениям автомобилистов, в Лазовском районе из-за дождей оказался затруднен проезд по главной трассе.

- Буквально сносит дорогу, - делятся кадрами с места происшествия приморцы.

Автомобиль пробирается сквозь бурлящий поток воды, который действительно норовит снести транспорт. Говорят, что проехать там можно только на крупногабаритных машинах, а легковушкам лучше даже и не пытаться.

Подписчики популярного Telegram-канала поделились печальными кадрами из Сергеевки – село в Партизанском районе. У одной из местных жительниц буквально ушел под воду огород с урожаем.

Огород жительницы села Сергеевка. Фото: t.me/pogoda_25_region.

Ливень, который идет весь день, осложнил обстановку и в маленьком Фокино, что на юге Приморского края. Центральная трасса, пролегающая через весь город, сейчас ремонтируется: где-то снят весь асфальт, где-то вырыты котлованы размером с человеческий рост. Дождь серьезно осложнил движение по городу – автомобилисты буквально наугад вынуждены преодолевать препятствия. А тем временем осадки не прекращаются и проезд в некоторых районах города уже невозможен.

Фокино. Фото: Анна СОБОЛЬ

Ничем не лучше обстановка и в Находке. Там затоплено множество улиц, придомовых территорий.

Находка, вид из окна. Фото: предоставлено читателем «КП-Владивосток».

Преодолевать проезд по улицам приходится чуть ли не вплавь.

В Большом Камне ситуация идентичная. Огромная парковка одного из крупных предприятий города буквально ушла под воду.

Большой Камень. Фото: t.me/dpscontrolprim.

А возле местного хлебного завода и вовсе тонут автомобили.

Большой Камень. Фото:

«КП-Владивосток» продолжит следить за развитием событий.

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