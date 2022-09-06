«Тигриный» поезд отправился из Владивостока в Москву

Поезд отправился в путь 5 сентября. Фото: Алексей ЖУЛАНОВ.

В понедельник, 5 сентября, на железнодорожном вокзале во Владивостоке презентовали поезд, посвященный полосатому краснокнижному хищнику. Мероприятие прошло в рамках II Международного форума по сохранению тигра. Событие посетили министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров и председатель правления – директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

В «тигриный» состав превратили поезд «Россия», который едет по направлению Владивосток – Москва. На 12 вагонов нанесли различные рисунки хозяина тайги. Пассажиры смогут ознакомиться с редкими видами животных страны, такими как амурский тигр, дальневосточный леопард, зубр, снежный барс, сайгак и другие, ведь внутри есть плакаты с информацией.

Рисунками тигров украсили состав поезда «Россия». Фото: Алексей ЖУЛАНОВ.

По словам Олега Белозерова, за 2021 год компания ОАО «РЖД» реализовала 16 проектор по сохранению редких животных и по восстановлению их численности. И для акции, которая прошла 5 сентября, не просто так выбрали поезд «Россия».

– Он идет по самому протяженному железнодорожному пассажирскому маршруту в мире. По сути, поезд провезет идею сохранения и изучения редких видов животных через всю страну, – рассказал Олег Белозеров.

Как поделился Александр Стуглев, основная задача работы Фонда Росконгресса – продвижение социальной повести, поддержка благотворительных, общественных и экологических проектов, защита амурского тигра – не исключение.

Путешествие поезда продлится около семи дней. Фото: Алексей ЖУЛАНОВ.

– Тематический поезд, который мы сегодня запускаем, – это яркий проект, реализуемый с целью популяризации образа редкого представителя семейства кошачьих и формирования бережного отношения к этим животным и среде их обитания. Уверен, что поезду уготована прочная просветительская миссия – знакомить пассажиров с проблемой сохранения тигров и усилиями, которые наша страна предпринимает для его защиты и изучения.

«Тигриный» поезд проедет по маршруту Владивосток – Москва, путешествие займет около семи дней. По мнению генерального директора центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, тематический состав – удачный способ привлечь внимание людей к проблемам сохранений краснокнижного полосатого зверя, ведь его увидят сотни тысяч человек со всей страны и смогу поделиться своими впечатлениями с близкими.

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