На Восточном экономическом форуме стало известно, сколько редких полосатых хищников живет в стране

Во Владивостоке проходит II Международный форум по сохранению тигра. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Восточный экономический форум, стартовавший 5 сентября, в самом разгаре. Во время мероприятия прошел II Международный форум по сохранению тигра, где рассказали, сколько же редких полосатых хищников обитает в России.

Итоги зимних подсчетов озвучил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, сейчас в стране обитает не меньше 750 амурских тигров, а маленьких полосатых хищников – около сотни.

За 12 лет популяция амурского тигра увеличилась на 360 особей, а общемировая – на 40%.

В стране обитает не меньше 750 амурских тигров. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Напомним, что скоро металлическая статуя амурского тигра украсит популярное место отдыха во Владивостоке. Полосатого хищника с глазами из ложек 6 сентября в 19:30 откроют на набережной Спортивной гавани. На изготовление арт-объекта у художника Данилы Пилиты ушло два месяца. Посмотреть на процесс создания символа города можно в нашем материале.

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