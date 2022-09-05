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Владивосток5 сентября 2022 5:25

На Восточном экономическом форуме стало известно, сколько редких полосатых хищников живет в стране

По словам Владимира Путина, за 12 лет популяция выросла на 360 особей
Павел САХАРОВСКИЙ
Во Владивостоке проходит II Международный форум по сохранению тигра.

Во Владивостоке проходит II Международный форум по сохранению тигра.

Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Восточный экономический форум, стартовавший 5 сентября, в самом разгаре. Во время мероприятия прошел II Международный форум по сохранению тигра, где рассказали, сколько же редких полосатых хищников обитает в России.

Итоги зимних подсчетов озвучил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, сейчас в стране обитает не меньше 750 амурских тигров, а маленьких полосатых хищников – около сотни.

За 12 лет популяция амурского тигра увеличилась на 360 особей, а общемировая – на 40%.

В стране обитает не меньше 750 амурских тигров.

В стране обитает не меньше 750 амурских тигров.

Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Напомним, что скоро металлическая статуя амурского тигра украсит популярное место отдыха во Владивостоке. Полосатого хищника с глазами из ложек 6 сентября в 19:30 откроют на набережной Спортивной гавани. На изготовление арт-объекта у художника Данилы Пилиты ушло два месяца. Посмотреть на процесс создания символа города можно в нашем материале.

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