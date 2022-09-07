«Звездное» ведомство поддерживает и консультирует гостей форума во Владивостоке

Стенд прокуратуры находится в корпусе B. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

И вновь на полях Восточного экономического форума можно встретить стенд Генеральной прокуратуры России. В прошлом году он привлек много внимания, после ПМЭФ-2021 в Питере они стали звездами и во Владивостоке, поэтому не удивительно, что и в этот раз взгляды форумчан прикованы к надзорному органу.

Что же прокуроры делают на ВЭФ? По поручению руководителя ведомства Игоря Краснова, сотрудники консультируют предпринимателей, цель таких встреч – обеспечить защиту и российских бизнесменов, и иностранных компаний, которые продолжают трудиться в России.

– ВЭФ-2022 предоставляет еще одну возможность не только обменяться мнениями с бизнесменами о состоянии законности в данной сфере, но и услышать о волнующих их проблемах. Такой способ сотрудничества способствует более продуктивному диалогу с предпринимателями, – отмечают в ведомстве. – В рамках работы стенда представители бизнес-сообщества смогут получить ответы на интересующие их вопросы, связанные с правоприменительной практикой, оставить официальные обращения, а также в интерактивном режиме ознакомиться с функционалом официального мобильного приложения Генеральной прокуратуры России.

Кстати говоря, генеральный прокурор и лично посетил форум и в этом году. Он тоже встречается с представителями бизнес-сообщества, что, как подчеркивают в ведомстве, помогает быстро восстановить права коммерсантов и снизить давление на компании.

7 сентября в 10:00 Игорь Краснов выступит на сессии «Бизнес под защитой: гарантии стабильности предпринимательства» (корпус B, уровень 7). Во второй половине дня генпрокурор посетит пленарное заседание с участием главы государства Владимира Путина.

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