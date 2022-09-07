Спасатели и аварийные службы работают там, куда пришелся основной удар тайфуна. Фото: МЧС Приморья

Тайфун «Хиннамор» настиг Приморье и натворил немало бед. У людей затопило дома, у кого-то под воду ушел весь урожай, а автомобилисты в соцсетях поделились кадрами размытых дорог. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал о том, кому удалось помочь в этой непростой ситуации.

По словам главы края, с затопленных территорий за сутки спасли 38 человек. Это 25 приморцев из Лазовского района, 7 – из Партизанского и 6 из Партизанского городского округа.

– Спасатели и аварийные службы работают там, куда пришелся основной удар тайфуна «Хиннамнор». На юго-востоке и востоке края выпало от 108% до 173% месячной нормы, – поделился Олег Кожемяко.

После интенсивного ливня в семи муниципальных образованиях затопило подвалы 11-ти многоквартирных домов, двух частных и целых 130 приусадебных участков. Наблюдаются переливы на девяти участках автомобильных дорог. После этого погодного коллапса 13 населенных пунктов отрезало от главных дорог. На восстановительные работы направили технику и дополнительные бригады Примавтодора.

В Лазовский муниципальный округ, где ситуация наиболее сложная, направили силы Находкинского поисково-спасательного отряда. На месте работает вертолет МЧС.

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