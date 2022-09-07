Из-за обрушившегося на Находку тайфуна в городе ввели режим ЧС

Городские службы устраняют последствия непогоды. Фото: пресс-служба администрации Находкинского городского округа.

В Находке ввели режим чрезвычайной ситуации, чтобы избавиться от последствий тайфуна. Постановление об этом подписал глава городского округа Тимур Магинский.

Как рассказали в пресс-службе администрации округа, с 6 по 7 сентября в Находке выпало 154% месячной нормы осадков. Сильнее всего пострадали частные дома. Специальная комиссия собирает сведения о пострадавших здания и оценивает ущерб, а после этого примет решение о компенсации.

В районе станции второго водопровода поднимается уровень воды, из-за чего пришлось эвакуировать персонал. По информации МУП «Находка Водоканал», возможны сбои в подаче воды, в случае необходимости компания организует подвоз жидкости в социальные учреждения города.

В рамках режима ЧС в Находке восстановят дороги частного сектора и устранят последствия тайфуна Hinnamnor.

Напомним, что из-за непогоды нет проезда на многих приморских трассах.

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