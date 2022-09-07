По квартире в резиновых сапогах: в Приморском крае из-за непогоды под воду ушли дома и дороги

Тайфун нанес удар по Приморью 6 сентября. Фото: Telegram-канал grazhdanin_primorye.

Во многих районах Приморья дожди прекратились, но последствия осадков никуда не делись. «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала районах и городах, которые из-за тайфуна Hinnamnor ушли под воду. Но под ударом стихии оказались и другие населенные пункты.

Одним из пострадавших оказался Партизанский городской округ. Кадры потопов появились в социальных сетях во вторник, 6 сентября. Реки, образовавшиеся на дорогах Партизанска из-за тайфуна, мешали автолюбителям проехать. Пострадали не только улицы и придомовые территории, но и некоторые квартиры, из-за чего жильцы ходили по дому в резиновых сапогах.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с пресс-службой администрации городского округа. Как рассказали редакции, дожди прекратились вечером 6 сентября. 7 сентября вода в некоторых местах спадает, в других продолжает прибывать. С самого утра сотрудники администрации и все службы считают количество затопленных улиц и сумму ущерба, но точные цифры пока назвать нельзя.

Глава Партизанского городского округа Олег Бондарев провел оперативный штаб по устранению последствий непогоды.

– Тайфун принес колоссальный ущерб нашему городскому округу, однако все последствия будут устранены, пострадавшие участки дорог приведут в порядок.

Дорожники уже расчищают завалы на дорогах, решается вопрос о подвозе питьевой воды в медицинские учреждения.

К счастью, пострадавших из-за разгула стихии нет. Как поделились в пресс-службе администрации, противопожарные службы эвакуировали 10 взрослых и 4 детей из зверосовхоза «Тигровый», села Углекаменск и поселка Лозовый. Людей доставили в пункты временного размещения.

В Партизанском районе затопило дорогу в селе Буденовка, а в Золотой Долине под воду ушли теплицы.

Как рассказали в пресс-службе правительства Приморья, в семи муниципалитетах края нет проезда, дорожники дежурили всю ночь и продолжают аварийно-восстановительные работы.

В Партизанском районе нет проезда после 10 километра Бровничи – Тигровый, а также на 11, 54 и 34 километрах дороги Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово из-за того, что смыло мост, его восстановление займет продолжительное время. Объехать можно через Партизанск. На 2 километре Авангард – Мельники – Залесье из-за перелива глубиной в 35-40 сантиметров ограничено движение для легковых автомобилей, а также на 72 километре Шкотово – Партизанск, где перелив достиг 40 сантиметров в глубину. Со стороны Лазо частично подмыт мост, проезда нет.

По словам генерального директора АО «Примавтодор» Алексея Ширшова, сложная ситуация на дорогах отмечается в Лазовском округе. На 1, 6, 7 и 8 километрах трассы Сокольчи – Валентин отсутствует проезд из-за переливов и перемыва трубы. Также невозможно проехать по 11-12 и 55 километрам Лазо – Заповедный из-за падения моста и перемыва подъема к нему.

– В настоящий момент от сообщения отрезаны Черноручье, где проживают 428 человек, село Валентин – 1037 человек и село Глазовка – 96 человек. На объездной дороге через Владимиро-Александровское, на 12 километре, размыты подходы к мосту. Ставим звено и делаем объезд, чтобы можно было проехать в сторону Новицкого. На данный момент у нас нет полной картины по Лазовскому округу. Связи нет. Электричества нет. Следим за ситуацией. Все подрядные организации помогают, никто не остался в стороне, – рассказал Алексей Ширшов.

В Красноармейском районе закрыт проезд на 2 километре дороги Лукьяновка – Новополтавка, объезд возможен через Дальнереченск – Рощино – Восток – Лимонники (180 километр), также работает паромная переправа Новопокровка – Новокрещенка. Движение ограничили и на 45 километре Дальнереченск – Рощино – Восток, проехать можно по одной полосе моста.

В Арсеньевском округе проезда нет с 18 километра трассы Анучино – Еловка – Муравейка. Здесь на участке с 15 по 18 километр отмечаются пять переливов глубиной до 20 сантиметров, также есть четыре подтопления дороги с 3 по 15 километр, но это не мешает движению автомобилей.

В Дальнегорском городском округе из-за обмыва трубы невозможно проехать по дороге Дальнегорск – Черемшаны, на участке Мономахово – Смычка из-за поднятия моста, а также на трассе Рудная Пристань – Терней после 16 километра из-за переливов нет проезда.

Возможность проехать отсутствует и на других участках: Кавалеровском округе на 6 километре Кавалерово – Хрустальный, В Ольгинском округе на трассе 300 километр – Фурманово, на 306, 318 и 366 километрах Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово, на 366 километре трассы Лазо – Ольга – Кавалерово, в Чугуевском округе на 0-2 километре дороги Осиновка – Рудная Пристань – Соколовка, на 46-54 километре Новомихайловка – Чугуевка – Лазо.

В пресс-службе ГОЧС Приморья рассказали, что из-за дождей в Чугуевском районе пришлось эвакуировать жителей сел Архиповка, Верхняя Бреевка, Медвежий Кут, тополева, Ясное. В Бреевке спасли 8 детей и 16 взрослых, в Пшеницыно – 1 взрослого и 2 юных жителей края.

Спасатели эвакуируют приморцев. Фото: Министерство ГОЧС Приморского края

Напомним, что губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал, сколько людей в крае спасли после тайфуна.

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