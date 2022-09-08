Тайфун «Хиннамнор» оставил более 10 тысяч приморцев без света

Быстрому ремонту мешает высокий уровень воды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тайфун «Хиннамнор» принес жителям Приморья немало бед. Помимо затопленных домов, огородов и дорог люди столкнулись с отключением электричества. Более 10 тысяч приморцев остались без света.

Около 100 человек пытаются устранить проблему, но быстрому ремонту мешает высокий уровень воды. Ее настолько много, что нет возможности подъехать к аварийным местам. На утро 8 сентября без света остается 41 населенный пункт.

– Без напряжения остаются 167 подстанций в Находке, Лазовском, Партизанском, Ольгинском, Тернейском, Чугуевском округах. На устранении аварий задействовано 28 аварийных бригад, – рассказала заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко.

Напомним, тайфун «Хиннамнор», который обрушился на Приморье 6 сентября, оказал воздействие практически на всю территорию края. Наибольшее количество осадков за время прохождения дождей выпало на востоке и юго-востоке края: в Преображении, Ольге, Партизанске, Находке, Кавалерово, Чугуевке, Дальнереченском районе. На юго-востоке и востоке края выпало от 108% до 173% месячной нормы.

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