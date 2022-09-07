В Приморье затопило многие дороги. Фото: Telegram-канал @dpskontrol_125rus.

По информации пресс-службы МЧС по Приморья, осадки прекратились на всей территории края, тайфун покинул территорию еще в 7:00. Как рассказали представители ведомства, в 10 муниципалитетах подтопило больше 50 жилых домов и 274 придомовых территорий, произошли переливы на 37 участках дорог, без транспортного сообщения остались 18 населенных пунктов.

В пунктах временного размещения в Партизанске находятся шесть человек, среди них один ребенок. У людей есть все необходимое в виде еды и воды, также им оказывают психологическую помощь. ПВР могут развернуть и в Лазовском округе, Ольгинском и Шкотовском муниципальных районах.

В Лазовском, Партизанском и Чугуевском районах спасатели эвакуировали 96 человек. В городском округе Спасске-Дальнем, Арсеньевском, Находкинском и Партизанском городских округах специалисты откачали воду с придомовых территорий.

Для контроля гидрологической обстановки в Лазовский округ отправили вертолет МИ-8 Хабаровского АСЦ.

В пресс-службе правительства Приморья рассказали, на каких дорогах края ввели ограничения:

в Дальнегорском городском округе нет проезда на 4 километре Дальнегорск–Черемшаны;

в Партизанском – после 10 километрам трассы Бровничи-Тигровый;

на 11, 54 и 34 километре трассы Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово, объезд возможен через Партизанск;

на 2 километре трассы Авангард-Мельники-Залесье, на 72 километре дороги Шкотово-Партизанск ограничено движение легковых автомобилей;

на 11 километре дороги Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово реконструируется мост;

через Владимиро-Александровское, на 12 километре размыты подходы к мосту;

в Красноармейском районе на 2 километре трассы Лукьяновка-Новопокровка;

ограничено движение на 45 километре Дальнереченск-Рощино-Восток;

на Мономахово-Смычка нет движения из-за поднятия моста;

на участке Рудная Пристань-Терней нет возможности проезда после 16 километра;

в Кавалеровском районе нет движения на 6 километре Кавалерово-Хрустальный из-за перемыва;

нет проезда в Чугуевском муниципальном округе на 0-2 километре Осиновка-Рудная Пристань-Соколовка. Проезд возможен через Чугуевку;

отсутствует проезд на 46-54 километре Новомихайловка-Чугуевка-Лазо.

Без транспортного сообщения остались села Валентин, Глазовка и Черноручье.

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