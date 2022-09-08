Сделали несколько научных открытий: при подготовке к выставке в Арсеньевском музее Владивостока обнаружили новые исторические подробности

Открытие состоялось 7 сентября. Фото: Жанна БЕЛЯЕВА.

7 сентября в Музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени Арсеньева прошло открытие выставки, посвященной раннему периоду жизни последнего царя всея Руси Петра I. Во время подготовки к мероприятию реставраторы сделали открытие: потрет, который с XIX века демонстрировался музеями как изображение матери императора Натальи Кирилловны Нарышкиной, оказался портретом его старшей сестры Марфы. В этом году в Приморье картина выставляется в «своем истинном обличии».

Как отметила гендиректор музеев Кремля Елена Гагарина, привезли целый ряд очень редких и драгоценных предметов, связанных с Петром I. Спикер не сомневается, что посетителям музея будет и интересно, и чрезвычайно полезно увидеть все, что связано с этим великим правителем.

На выставку привезли ряд редких экспонатов. Фото: Жанна БЕЛЯЕВА.

Некоторые из предметов при изучении приобрели новую историческую значимость. Директор музея Виктор Шалай уверяет: уровень эксклюзивности выставки очень высокий.

– Многие предметы представляют новую историческую значимость. Все, что находится в музее, – предметы, которыми играл, воевал и начал реализовывать свои идеи царь Петр Алексеевич. Все эти предметы были в его руках и собраны в одном месте, чтобы рассказать свою историю. С помощью это выставки мы хотим дать людям почувствовать себя частью большой страны независимо от уголка, в котором мы живем, – поделился Виктор Алексеевич.

Это уже четвертая выставка, организованная в сотрудничестве с Музеями Московского Кремля. Первую совместную работу показали еще в 2018 году. В этом сезоне выставочное пространство делится сокровищами мирового уровня. Многие из экспонатов никогда не показывались вместе, а некоторые и вовсе демонстрируются впервые.

Выставка «Царь Петр Алексеевич. Накануне Империи. Из собрания Музеев Московского Кремля» отрыта для посещений ежедневно и будет работать до 15 января. В торжественной церемонии приняли участие председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина, директор музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева Виктор Шалай. Первыми гостями выставки стали участники Восточного экономического форума – председатель совета директоров ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк, главный федеральный инспектор по Приморскому краю Сергей Грызыхин, представители органов власти, бизнеса, деятели культуры.

Выставка продлится до 15 января.

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