В Приморье на 9 лет осудили таможенника за крышевание помогаек на границе

Иллюстрация из архива КП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье приговор вынесли таможенному инспектору. Сотруднику, всячески поддерживающему помогаек на пограничной территории края, грозит 9 лет колонии и 5,5 миллиона рублей штрафа, сообщили в региональной прокуратуре.

Экс-сотрудник трудился в должности главного государственного таможенного инспектора поста Турий Рог Уссурийской таможни. С мая по октябрь 2017 года, как доказано в суде, мужчина получил в сумме 560 тысяч рублей. За эти деньги он пропустил жителей с более чем 50 килограммами товаров без декларирования, уплаты таможенных пошлин и сборов. Платили руководители туристических групп, иными словами, речь о бизнесе помогаек. Более того, с февраля по июнь 2017 года инспектор пропускал за взятку жителей с рыбой свыше разрешенной нормы. Сумму в прокуратуре не огласили.

После заведения уголовного дела экс-инспектор начал скрываться и был объявлен в международный розыск. Задержали мужчину в Казахстане, поэтому уже в августе 2021 года экстрадировали в Россию.

– Помимо этого [срока приговора и штрафа], осужденный лишен права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 5 лет, – уточнили в пресс-службе прокуратуры.

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