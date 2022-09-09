Пострадавшие от тайфуна приморцы могут рассчитывать на материальную помощь

Подтопленные прибрежные территории. Фото: принтскрин видео, Telegram-канал Олега Кожемяко

Жители Приморья, чьи дома и хозяйства пострадали от чудовищной атаки тайфуна «Хиннамнор» с 6 по 7 сентября, могут рассчитывать на финансовую помощь и меры поддержки, заявил губернатор региона Олег Кожемяко.

Тем, кто остался без электроэнергии или транспортной связи с «большой землей» на 2 и более суток, положена компенсация в 10 тысяч рублей. Приморцы, чей дом практически разрушен, предусмотрена единовременная помощь в размере 100 тысяч рублей. Для тех, кто остался совсем жилья, доступна возможность получить сертификат о его приобретении.

Ранее «КП» уже писала о том, что вывозить туристов помогают транспортные суда Тихоокеанского флота. Кожемяко добавил, что МЧС выделило дополнительные вертолеты для гуманитарной помощи пострадавших.

Ведомство привело неутешительные итоги. Тайфун ударил по тысячам домов, размыто 34 моста. В Арсеньевском ГО развернули точки временного размещения пострадавших. Как Hinnamnor ударил по краю – в материале dv.kp.ru.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.