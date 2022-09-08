В 10 муниципалитетах Приморья из-за потопа заблокированы дороги

Дорожники восстанавливают поврежденные мосты. Фото: АО «Примавтодор»

Тайфун Hinnamnor принес Приморью множество неудобств. Уже второй день дорожные службы восстанавливают участки трасс и разрушенные мосты, а люди вынуждены передвигаться на улицах не на своих двух, а на лодках.

В селе Ясное затопило местную школу. Территория двора полностью затоплена водой, как и сама трасса перед учебным учреждением, из-за чего автомобилям сложно проезжать.

В некоторых населенных пунктах уровень воды настолько высокий, что людям приходилось передвигаться необычным способом. В социальных сетях появились снимки, на которых житель Тернея плывет по улице на надувной лодке.

В 10 муниципалитетах края по-прежнему заблокированы дороги.

Некоторые передвигаются по улице на лодках. Фото: telegram-канал @pogoda_25_region.

Серьезно пострадала дорога в Арсеньевском округе. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» обратился к сотрудникам «Примавтодор». Редакции рассказали, что проезда нет на 12 километре Анучино – Еловка – Муравейка, три села оказались отрезаны: Еловка (население 228 человек), Гродеково (278 человек), Муравейка (314 человек). На 25-26 километре Нововарваровка – Виноградовка переливы достигают 50 сантиметров. Однако есть объезд – владивостокская федеральная трасса в сторону Арсеньева.

В поселке Кавалерово из-за стихии пострадал жилой дом, простоявший здесь больше 50 лет.

В ночь на 8 сентября подмыло подъезд к мосту в Чугуевке. Как рассказали редакции, нет проезда на трассе Новочугевка – Михайловка – Лазо – Цветковка, туда уже выехала техника, ведутся работы.

Дорожные службы продолжают ликвидировать и другие последствия тайфуна Hinnamnor.

Как рассказали в пресс-службе правительства Приморья, в Партизанском районе сейчас нет проезда после 10 километра трассы Бровничи – Тигровый, на 11, 34 и 54 километрах Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово. Есть объезд через Партизанск. Из-за обрушения пролетов моста также невозможен проезд на 12 километра Владимиро-Александровское – Хмыловка, здесь уже работает экскаватор.

На 2 километре трассы Авангард – Мельники – Залесье наблюдаются переливы глубиной в 35-40 сантиметров, поэтому ограничено движение для легковых автомобилей, восстановлен проезд на 8 километре. Такой же запрет действует и на дороге Шкотово – Партизанск. Проезд также восстановили на 7 километре участка Ратное – Ястребовка.

В Дальнереченском муниципальном районе закрыт проезд для легковых автомобилей на 43, 59, 62, 77 и 112 километрах дороги Дальнереченск – Ариадное, на 9-10 километре Маревка – Поляны, на 15-16 километрах нельзя проезжать большегрузам.

В Красноармейском районе на трассе Дальнереченск – Рощино – Восток – Гончаровский стоят патрульные машины, проезд ограничен, движения нет и на 7-9 километрах дороги Лукьяновка – Новопокровка проезд ограничен. Объехать можно по участку Дальнереченск – Рощино – Восток – Лимонники (180 километр). Работает паромная переправа Новопокровка – Новокрещенка.

Из-за переливов нет проезда и на 5-6 километре участка Новопокровка – Ромны – Завитая. Ограничения ввели на 45 километре Дальнереченск – Рощино – Восток, здесь можно проехать по одной полосе моста.

По-прежнему сложная ситуация остается в Лазовском районе. Проезд отсутствует на 11-12 и 55 километрах участка Лазо – Заповедный из-за падения моста. На 2, 6, 7, 8 километрах Сокольчи – Валентин нет дороги из-за переливов и перемыва трубы. Путь недоступен и на 11 километре дороги Киевка – Преображение, здесь смыло подъезды к мосту. Отрезанными остаются населенные пункты Черноручье (население 482 человека), село Валентин (1037 человек) и Глазовка (96 человек).

В Яковлевском районе отсутствует проезд на 9-10 километре участка Николо-Михайловка – Загорное, отрезанными оказались поселки Загорное и Краснояровка.

В Дальнегорском городском округе проезда нет на 4 километре трассы Дальнегорск – Черемшаны, на участке Мономахово – Смычка и на Рудная Пристань – Терней. Движение восстановили на 373 километре трассы Осиновка – Рудная Пристань и на 16-17 километре Дальнегорск – Краснореченск.

В Кавалеровском округе ограничили движение с 12 по 22 километр на трассе Устиновка – Зеркальное. Проезд пусть и с переливами есть на участке 1 ОРП – Рудный, на 2, 4, 5, 7-8 километрах. Проехать можно и на 8 километре Кавалерово – Хрустальный.

Для большегрузов ввели ограничения на 282 и 246 километрах участка Осиновка – Рудная Пристань, а вот на 326 километре проезда нет.

В Ольгинском округе невозможно проехать на 0 и 2 километрах участка Моряк-Рыболов, на 230, 303 и 306 километрах Находка – Лазо – Ольга –Кавалерово. С 195 и с 210 по 270 километры проезд ограничен.

Дорогу восстановили на 0-2 и 11 километрах Осиновка – Рудная Пристань – Соколовка в Чугуевском округе, на 7-8 километрах дороги Осиновка – Рудная Пристань – Пшеницыно, на 78 километре участка Новочугуевка – Михайловка – Лазо.

Вода поднялась на 8 километре трассы Уборка – Самарка – Ариадное, поэтому здесь нет проезда. Транспортное сообщение отсутствует в селах Архиповка (173 человека), Бреевка (288 человек), Медвежий кут (80 человек) и Ясное (225 человек).

Проезд появился на 231 километре трассы Осиновка – Рудная Пристань, а также на участках Осиновка – Рудная Пристань – Павловка и Осиновка – Рудная Пристань – Заметное.

Напомним, что из-за непогоды больше 10 тысяч приморцев остались без света, над устранением неполадки работают около 100 человек. По информации пресс-службы МЧС, тайфун уничтожил 26 мостов и затопил почти 190 домов.

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