Металл и пламя: в столице Приморья торжественно открыли необычный арт-объект

Арт-объект на набережной Спортивной гавани торжественно презентовали публике. Фото: Максим Долбнин, администрация Владивостока.

Стараниями талантливого художника во Владивостоке появился необычный арт-объект. Скульптуру тигра из металла, поднятого со дна Амурского залива, накануне торжественно презентовали публике. Место выбрали не случайное – центр города, набережная Спортивной гавани, собственно здесь, в том числе, добывали необходимые для скульптуры «запчасти», очищая море.

Как ранее сообщал сайт dv.kp.ru, создание скульптуры приурочено к экологической акции «Человек. Море. Тигр. Искусство», в рамках которой водолазы собирали металл в районе набережных на Татарской, имени Владимира Арсеньева и Спортивной гавани. За создание арт-объекта взялся художник Данила Пилит из Архангельска, известный благодаря множеству скульптур, установленных в Центральной части страны. Поддержали творческий порыв администрация Владивостока, правительство Приморья, центр «Амурский тигр», дирекция общественных пространств, фонд «Росконгресс», Транспортная группа FESCO и Владивостокский морской торговый порт.

На создание фигуры ушло два месяца. Фото: Максим Долбнин, администрация Владивостока.

На торжественном открытии с ярким огненным шоу присутствовали глава Владивостока Константин Шестаков и директор по коммуникациям ПАО «ВМТП» Никита Томилин.

– Несколько месяцев назад Владивосток присоединился к празднованию Всемирного дня океанов. От металлолома были очищены три городские акватории. От лица всех горожан и от себя лично выражаю благодарность организаторам не только за этот арт-объект, но и за помощь в очистке еще одного символа Владивостока – моря, – поделился Константин Шестаков.

Глава города выразил благодарность организаторам полезной акции. Фото: Максим Долбнин, администрация Владивостока.

За время проведения экологической акции со дна моря во Владивостоке подняли больше 5 тонн металла, включая автомобиль, затонувший несколько лет назад. На переработку металлического мусора и создание из него яркого арт-объекта понадобилось два месяца.

– В этом году Владивостокскому морскому торговому порту исполняется 125 лет, и мы дарим подарки городу и его жителям. Одним из таких приятных сюрпризов стала скульптура амурского тигра из металлолома, поднятого со дна Амурского залива. По нашему замыслу, скульптура будет не только радовать глаз, но и напомнит горожанам о важности сохранения чистоты моря, – подчеркнул директор по коммуникациям ПАО «ВМТП» Никита Томилин.

Никита Томилин рассказал подробнее о проекте. Фото: Максим Долбнин, администрация Владивостока.

ПО ТЕМЕ

Глаза из ложек, зрачки из подшипников: как в столице Приморья создается металлический редкий хищник

Тигр весом в тонну поселится на набережной Спортивной гавани во Владивостоке (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.