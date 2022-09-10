Сердце остановилось: приморцы обсуждают нашествие паразитов, до которого никому нет дела

Иллюстрация из архива. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В местных Telegram-каналах Владивостока обсуждают видеоролик, который многих может шокировать. На кадрах грызун вплотную подбегает к женщине, чем вызывает крик. Иронично, что инцидент произошел на Депутатской аллее во Владивостоке на Русской, 48.

Крыса, вероятно, хотела пообедать продуктами в мусорке, но в итоге атаковала женщину. Автор ролика возмущается отсутствие дератизации в городе. Стоит отметить, обвинения справедливы: летом, писала «КП», крыс не раз замечали в популярных городских супермаркетах и заведениях общественного питания.

Мэрия Владивостока борется с проблемой. Завершающий этап дератизации продлился с 8 до 12 августа на улицах дальневосточной столицы. Как отметила ранее начальник отдела управления содержания жилфонда администрации Владивостока Наталья Назарова, проводить дератизацию могут только специализированные компании, имеющие лицензию на этот вид услуг.

Вероятно, подрядчиков, готовые брать заказы на такие услуги, не хватает. Ведь сейчас крыс все еще можно заметить у точек общепита в самом центре города. Корреспонденты «КП» неоднократно замечали опасных грызунов в районе Светланской, 9, а также у гастрономического уличного павильона на Адмирала Фокина.

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