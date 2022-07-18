Нашествие грызунов во Владивостоке продолжается: теперь и в «Самбери»

Крысу нашли среди пледов на полке магазина. Архив «КП». Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Во Владивостоке в социальных сетях расходится скандальное видео – один из покупателей продуктового магазина «Самбери» в самом крупном торговом центре города «Калина Молл» снял на полках крысу. Та лежала среди пледов и не подавала признаков жизни. Впрочем, автор не стал разбираться, спит она или нет. Запись появилась в интернете 17 июля.

«Комсомольская правда – Владивосток» связалась с представителями сети гипермаркетов:

– По факту появления видео с мышью в социальных сетях на предприятии создана рабочая группа, проведено разбирательство. Надо понимать, что мыши или крысы не приходят умирать на вторую полку непродовольственного отдела гипермаркета... Это просто невозможно.

По словам собеседника, все вентиляционные отверстия и другие возможные пути входа на территорию магазина для грызунов зарешечены, дератизация проводится регулярно. Каких-либо грызунов или насекомых во время проверки 18 июля в гипермаркете не нашли. Сеть продолжает разбирательство с представителями торгового центра и другими арендаторами.

Жители Владивостока не исключают, что это могла быть чья-то злая шутка, либо же компания умалчивает некоторые детали. Где правда, покажет время.

Ранее мы уже писали, что этим летом город заполонили крысы. Их можно увидеть возле ресторанов, больших мусорных контейнеров и маленьких урн, остановок общественного транспорта. Напасть не обошла стороной и один популярный японский ресторан, который, впрочем, весьма интересно извинился за произошедшее недоразумение. Владельцы забавно обыграли ситуацию, сняв смешной ролик с участием аниматора в костюме мышонка. Ролик тотчас разлетелся по социальным сетям.

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