В Находке НСРЗ спустил на воду краболов «Капитан Хазан», построенный по программе инвестквот

Краболов «Капитан Хазан». Фото: пресс-служба полпреда президента в ДФО

В акваториях Находки спустили на воду 15-й краболов, построенный в рамках программы инвестиционных квот. Строительство добывающего судна завершил Находкинский судоремонтный завод (НСРЗ), который продолжает строительство еще 8 судов такого типа одновременно. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда.

Длина судна составила 57,7 метра, ширина – 12,6 метра, дедвейт – порядка 1200 тонн. Краболовы предназначены для ловли краба в акватории Берингова, Баренцева и Охотского морей, сам «Капитан» способен провозить до 120 тонн живого краба в 9 танках. Их совокупный объем достигает 680 кубических метров.

– Это память отца, мы этим очень гордимся, и я не могу передать, насколько. Он проработал в море более 50 лет, – рассказала Елена Алтурмесова, дочь Анатолия Хазана, в честь которого назвали краболов.

Суда на НСРЗ заложили еще в 2020 году – тогда масштабный проект «открыл» еще 400 рабочих мест для местных жителей. Сейчас это единственный завод в России, выполняющий такой масштабный подряд. Еще два краболова спустят на воду до конца 2022 года.

«Комсомольская правда – Владивосток» ранее писала о спуске на воду и перегоне в Приморье двух судов для добычи гидробионтов, построенных по программе инвестквот в Хабаровске. Пока что из 105 запланированных судов построено 15

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