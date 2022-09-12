Малыш умер в машине скорой, мама отлетела: новые детали трагического ДТП в Приморье

Иллюстрация из архива КП. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Партизанске сотрудники УГИБДД УМВД вышли на водителя, спровоцировавшего аварию с трагическим финалом. Скончалась мама с 5-летним сыном: дома остались ждать еще трое детей. Подробности сообщили в пресс-службе ГИБДД Приморья.

Как стало известно dv.kp.ru, авария произошла в районе Ленинской, 59. По предварительным данным органа, виновником выступил 32-летний мужчина за рулем Mitsubishi Lancer ехал со стороны Садовой в направлении Партизанской. Женщина с ребенком переходили дорогу по пешеходному переходу без светофора, когда в семью влетел водитель на «японке». 35-летняя женщина скончалась на месте, 5-летнего мальчика увезли в машине скорой, но не смогли спасти.

Стаж вождения водителя – 11 лет, в его крови обнаружен алкоголь. В полиции уточнили: ДТП произошло в темное время суток, однако освещение было исправно, пешеходный переход оборудован дорожными знаками и разметкой. Полицейские завели уголовное дело, расследованием преступления по части 6 статьи 264 УК РФ (ДТП, повлекшее смерть двух лиц, включая несовершеннолетнего) займется Следственный комитет. Санкцией может стать лишение свободы сроком на 15 лет.

Подробности кошмара от очевидцев с видеокадрами – в отдельном материале «КП».

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