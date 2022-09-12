В Приморье после удара тайфуна еще осталось 65 подтопленных домов и 20 поврежденных мостов

Фото: пресс-служба МЧС Приморья

В Приморье продолжают ликвидировать последствия тайфуна «Хиннамнор». По информации от МЧС России по Приморскому краю, подтоплено 65 домов в 16 населенных пунктов, повреждены 29 мостов и нарушено дорожное сообщение с 29 населенными пунктами. Более 400 заявлений поступило от пострадавших.

К делу подключены 15 оценочных комиссий, которые работают в освободившихся от воды муниципалитетах. Спасатели всячески помогают жителям, оказавшимся в сложной ситуации из-за стихии. Всего группировка состоит из 743 человек и 299 единиц техники.

Помогают восстанавливать проезды к отрезанным участкам специалисты из Амурского спасательного центра. С 7 сентября авиация МЧС эвакуировала более 100 человек. Теперь она продолжает доставлять гуманитарную помощь Лазовский округ, пострадавший от шторма сильнее всех. Уже 5 тонн продовольствия и топлива попали в руки к нуждающимся.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала про шторм и его последствия. Hinnamnor затопил поля, паводком сбил с ног и унес коров на берега Находки, разрушил мосты, дороги. Тайфун также унес жизни женщины в Кишиневке и жительницы Партизанского района.

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