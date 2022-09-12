В затопленных из-за ливней районах Приморья восстановили 12 поврежденных мостов

В Приморье восстанавливают дороги и мосты. Фото: пресс-служба правительства Приморья

Около 200 единиц техники задействовано в работах по ремонту размытых дорог в разных районах края. Сейчас восстановлен проезд по 12 мостам, еще 17 нуждаются в ремонте. Параллельно дорожники работают на размытых дорогах. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

По словам генерального директора АО «Примавтодор» Алексея Ширшова, самая тяжелая ситуация после тайфуна сложилась в Лазовском округе. Туда направлены основные силы рабочих.

– Восстановление транспортной инфраструктуры ведется в круглосуточном режиме, дорожники трудятся в несколько смен, – добавил Алексей Ширшов.

Без опаски можно проехать в следующих направлениях:

– Красноармейский район – участок дороги Дальнереченск – Рощино – Восток с 26 по 27 километры, а так же с первого по второй и с девятого по десятый километры дороги Лукьяновка – Новополтавка;

– Дальнереченский район – с 35 по 65, с 65 по 66, с 65 по 79, с 77 по 140 километры дороги Дальнереченск – Ариадное;

– Ольгинский округ – восстановлены дороги Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово на 195 и 337 километрах, а также трасса Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово – Веселый Яр с 0 по 28 километры;

– Чугуевский округ – 19, 31, 33 километры участка дороги Уборка – Самарка – Ариадное, с 175 по 176 километры дороги Осиновка – Рудная Пристань, на 2, 3 километрах участка дороги Булыга-Фадеево, на 2 километре дороги Осиновка – Рудная Пристань – Соколовка.

Напомним, прошедший с 6 по 8 сентября тайфун Hinnamor ударил сразу по нескольким районам Приморья. Среди потерь: 34 смытых моста, около тысячи подтопленных домов, отрезанные от цивилизации населенные пункты. Подтоплены 307 домов и 733 приусадебных участка в 31 населённом пункте 8 муниципальных образований.

Режим чрезвычайной ситуации введен в 16 округах и районах, в том числе Находкинский, Партизанский городские округа, Дальнереченский, Шкотовский районы, Анучинский и Кавалеровский муниципальные округа.

Предварительные потери из-за тайфуна мы публиковали в отдельном материале «КП»

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