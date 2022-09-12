Дым высотою с дом: в столице Приморья внезапно вспыхнул автомобиль

Пожар возник на Комсомольской во Владивостоке. Предоставлено КП.

Неожиданный пожар встревожил жителей Владивостока утром понедельника, 12 сентября. На парковке бизнес-центра «Игнат» на Проспекте Красного Знамени, 3, вспыхнул автомобиль Toyota Tundra. Детали уточняются.

Об этом «Комсомольской правде – Владивосток» сообщили очевидцы возгорания. Пожарные уже прибыли на место и ликвидируют огонь, спасают остатки машины. Причина появления огня неизвестна, машина была припаркована. Некоторые предполагают, что фактором мог оказаться поджог.

Напомним, ранее во Владивостоке сгорели сразу два автомобиля за сутки, как уже писала «Комсомольская правда» со ссылкой на региональное управление МЧС. Все произошло в воскресенье, 11 сентября. Загорелся джип Honda, пожарные прибыли для тушения и ликвидировали огонь. Однако успел погубить и второй легковой автомобиль. Подробности инцидента, версии произошедшего и видеокадры – в отдельном материале «КП».

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