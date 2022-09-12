4 детей остались на отца: семья погибшей в кошмарной аварии женщины просит о помощи

К пострадавшим примчалась скорая, но было уже поздно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Страшная авария случилась 10 сентября в Партизанске: пьяный водитель сбил возвращающуюся из магазина маму с 5-летним сыном. Как стало известно редакции, у мужа погибшей осталось еще 4 детей. Есть возможность помочь семье, переживающей трагедию, и поучаствовать в сборе средств на похороны. Dv.kp.ru уже писал о подробностях аварии, произошедшей на пешеходном переходе на Ленинской, 59, в Партизанске. Мужчина на Mitsubishi Lancer влетел в спокойно переходящих дорогу женщину и ребенка. Было темно, но освещение работало исправно, а пешеход обозначал дорожный знак и яркая разметка. Но предварительная причина ДТП уже известна: водительский стаж преступника в 11 лет просто-напросто не смог перебить алкоголь в его крови. Скорбящая семья еще не успела взглянуть в глаза виновного, но полицейские уже нашли подозреваемого и завели на него уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (ДТП, повлекшее смерть двух лиц, включая несовершеннолетнего). Водителю, рискнувшему сесть пьяным за руль, грозит лишение свободы сроком на 15 лет. Теперь делом займется Следственный комитет: ведь скончался несовершеннолетний. У мужа погибшей женщины осталось еще четыре ребенка. Родители пострадавшей – пенсионеры в преклонном возрасте. Сложно представить, как тяжело семье пережить печальную трагедию. Все неравнодушные могут помочь родственникам и принять участие в сборе средств, который проводит брат погибшей. Пожертвования можно перечислить на карту по номеру 5469500016230940 (получатель: Дмитрий Михайлович Ж.)

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